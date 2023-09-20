Жена актёра Петрова Виктория Антонова играла в театре и работала моделью

Молодая супруга 34-летнего актёра Александра Петрова имеет связи с миром шоу-бизнеса, несмотря на утверждения знаменитости обратного. Эту информацию предоставил портал Voice.

Фото: Официальное сообщество Александра Петрова в соцсети "В Контакте"

Напомним, что о женитьбе Петрова стало известно 15 сентября, хотя сам актёр утверждает, что брак был заключен уже 10 сентября после случайной встречи с Викторией Антоновой на улице.

Согласно данным издания, девушка размещала свой профиль на сервисе кастингов в 2017 году, указывая себя как начинающую актрису. В её анкете отмечалось, что она занималась модельной карьерой и принимала участие в работе студии "Вечерний звон". Антонова также выразила готовность сняться в новых проектах. Супруга Петрова окончила музыкальную школу.

Издание также отмечает, что среди абитуриентов Щепкинского театрального училища имеется женщина с аналогичными инициалами, что привлекло внимание публики и СМИ.

Тем не менее ранее сам Петров заявлял, что его супруга не связана с творческой сферой. Он сообщал журналистам, что у девушки есть высшее образование, но не раскрывал его конкретное направление. Актёр просил не беспокоить её и подчеркивал, что она не из мира шоу-бизнеса, не привыкла к публичной известности, и они счастливы друг с другом. Молодые люди вступили в брак всего через 10 дней после знакомства.

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