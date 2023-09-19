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Покинувший Россию стендап-комик жалуется на сложности при въезде в другие страны

1:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Романов, популярный стендап-комик и бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ, пожаловался на трудности, с которыми он сталкивается на паспортном контроле при въезде в Грузию. В интервью YouTube-каналу «Говорящие головы» он поделился своим опытом.

Покинувший Россию стендап-комик жалуется на сложности при въезде в другие страны
Фото: Личный Инстаграмм-акканут Дмитрия Романова

Романов объяснил, что при въезде в Грузию он всегда пользуется украинским паспортом. Несмотря на это, он упомянул, что каждый раз, когда он пытается въехать в страну, он сталкивается с дополнительными вопросами о цели своей поездки и роде своей работы.

Стоит отметить, что Романов ранее жаловался на проблемы со здоровьем, в частности, на проблемы со спиной, которые он связывал с переноской тяжестей.

Дмитрий Романов, родом из Одессы, Украина, переехал в Москву и стал хорошо известен благодаря различным комедийным проектам, включая Comedy Club, Stand Up и "Убойную лигу" на ТНТ. После ухода с телеканала он начал сотрудничать с шоу "Вечерний Ургант". В марте 2022 года он покинул Россию, а в июле 2023 года объявил, что получил израильское гражданство.

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Импровизация с залом. Дмитрий Романов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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