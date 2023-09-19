Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин, известный артист российской эстрады, продолжает привлекать внимание своими романами и скандалами, с ним связанными.

Фото: Личный аккаунт Прохора Шаляпина в Instagram

Недавно он пережил трагедию, когда его возлюбленная скончалась всего через месяц после свадьбы. Прохор Шаляпин до сих пор страдает от этой потери, и эта утрата оставила в нем глубокий след.

Однако последние события в жизни артиста только добавили сложностей. Некоторые его знакомые высказали сомнения в том, что Татьяна Дэвис действительно ушла из жизни, сообщают Дни.ру. Например, Александра Рашель утверждает, что Татьяна жива и находится в Нижегородской области, и считает, что Прохор Шаляпин придумал всю эту историю. Эти обвинения ошеломили певца, и он выразил свое недовольство такими утверждениями.

Следует отметить, что недавно Прохор Шаляпин опубликовал шокирующее фото на своей странице в социальных сетях. На этом снимке он лежит голым на пляже и демонстрирует свою фигуру. Несмотря на то что он игнорировал злобные комментарии некоторых хейтеров в течение длительного времени, он наконец-то высказался по этому поводу. Прохор Шаляпин считает, что в современном обществе не хватает открытости к сексуальности и эротике.

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