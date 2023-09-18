Режиссер Карен Шахназаров назвал одну сцену из фильма "Ностальгия" гениальной

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер и генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров рассказал, какую киносцену в мировом кинематографе считает гениальной. Речь идет о советском фильме "Ностальгия".

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

До того как назвать именно ту киносцену, Шахназаров озвучил мнение своего кумира Федерико Феллини о том, какой фильм можно считать удавшимся.

"Я прочитал у Феллини, что если в картине четыре хороших сцены, то это отличное кино. И он абсолютно прав, — сказал Шахназаров. — Если вы с этой точки зрения будете смотреть кино, вы увидите, что, порой, фильм вам нравится, он неплохой, но вы не сможете назвать ни одной по-настоящему хорошей сцены. Потому что хорошая сцена — это нечто отдельное, это художественный образ", — рассказал он Вячеславу Манучарову.

По словам режиссера, сцена, где Олег Янковский идет с горящей свечой, вызывает у него восхищение. При этом к самому фильму он равнодушен.

Известно, что в конце сцены, которая длилась 10 минут, Олег Янковский упал в обморок, так как выложился по полной.

Ранее Шахназаров рассказал, какие отношения у него были с Владимиром Меньшовым.

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