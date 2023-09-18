Телеведущая Ксения Бородина впервые после развода показала нового возлюбленного

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Ксения Бородина впервые за долгое время показала подписчикам своего возлюбленного. Вместе они отправились в путешествие на машине.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

"Куда едем, как думаете?" — задала она вопрос подписчикам.

Спустя время звезда соцсетей призналась, что они отправились в Краснодарский край на машине и будут в пути 13 часов. Своим фанатам она показала, что ест в дороге, как выполняет разминку на заправках и какие подкасты слушает.

То ли случайно, то ли специально, но на одном из кадров она показала своего попутчика — им оказался друг бывшего супруга. Но через какое-то время Бородина удалила ролик из блога.

Телеведущая была замужем за предпринимателем Курбаном Омаровым, от которого родила дочь Теону. Сейчас она состоит в отношениях с Трофимом Симищенко.

Ранее Ксения Бородина опровергла слухи об употреблении лекарства от диабета для похудения.

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