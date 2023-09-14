Телеведущая Ксения Бородина отрицает похудение при помощи препарата от диабета

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина смело может похвастаться сейчас прекрасными формами, даже на отдыхе она придерживается правильного питания и не пропускает тренировки. В своем блоге она заявила, что не использует никаких препаратов, тем более от диабета, для снижения веса.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Сегодня ведущая "Дома-2" заявила, что в светских кругах ходят слухи, якобы Бородина смогла похудеть при помощи лекарства "Оземпик". Она вышла в сторис, чтобы пояснить — она против применения такого рода препаратов. Во-первых, она наслышана о побочных действиях, а, во-вторых, ей бы не хотелось создавать дефицит для тех людей, которым действительно это нужно по здоровью.

При этом телезвезда признается, что перестала осуждать своих коллег, прибегающих к помощи лекарства, так как понимает — у каждого должна быть своя голова на плечах.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева показала свои фотографии до и после и призналась, что смогла скинуть 14 кг за несколько месяцев.

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