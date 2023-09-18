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Блогер Ида Галич завершила аскезу на алкоголь

Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Ида Галич бережет свое здоровье и свою фигуру, уделяя пристальное внимание питанию и физической активности. В свое блоге она признавалась, что решила отказаться от алкоголя на некоторое время, а сегодня похвасталась результатом ограничения.

Блогер Ида Галич завершила аскезу на алкоголь
Фото: Личный аккаунт Иды Галич в Instagram

"6 недель, как я не пью. Моя аскеза закончилась. 42 дня без алкоголя прошли довольно быстро и, надо отметить, неожиданно хорошо. Мне нравится отсутствие похмелья и перманентная трезвость. Стоит сказать, что никаких проблем с выпивкой у меня и не было", — заверила Галич.

Она пояснила, в этой истории ей двигал интерес, как она сможет справиться с испытанием. У нее нет зависимости, но она почти никогда не отказывала себе ранее в возможности выпить хотя бы бокал вина.

"О бокале вина в такие минуты я думала только первые две недели. Дальше подобное "спасение" даже не приходило на ум. Совсем скоро я собираюсь в Сочи — и там я, скорее всего, разрешу себе немного покуролесить", — предупредила артистка.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева призналась, что смогла скинуть 14 кг за четыре месяца из-за сложных съемок.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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