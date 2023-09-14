Блогер Настя Ивлеева похвасталась похудением на 14 килограммов за 4 месяца

Блогер и актриса Анастасия Ивлеева поделилась со своими поклонниками летним преображением. Звезда призналась, что смогла похудеть на 14 килограммов из-за съемочного процесса.

Фото: личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм

Свои слова она сопроводила несколькими коллажами фотоснимков, на которых можно заметить разницу во внешнем виде звезды. Одни кадры были сделаны в апреле, а другие — сейчас.

"На самом деле, такая разница была обнаружена случайно…и когда я увидела свои апрельские фотки — я была шокирована (мягко говоря)…да, весной я нехило разожралась и слава богу, с мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму, -14 кг", — написала звезда.

Помимо этого, она отметила, что всерьез задумывается об увеличении груди, чтобы больше ее не терять. А также поразмышляла о том, как вообще смогла так себя запустить — но, по ее словам, все мы люди, которые иногда заедают и запивают свой стресс.

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