Музыкант Владимир Кристовский пришел на премьеру сериала с шестью детьми

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне в Москве состоялся премьерный показ сериала "Папины дочки" после перезапуска. Мероприятие посетили различные звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе автор саундтрека сериала музыкант Владимир Кристовский.

Фото: prt scr youtube.com/Владимир Кристовский

Участник группы UMA2RMAN выступил на премьере сериала СТС "Папины дочки" в кинотеатре "Художественный", спев заглавную тему сериала вместе с младшей дочерью Теей.

"Я поздравляю всех, кто работал над проектом. Надеюсь, что продолжение истории принесёт зрителям много улыбок и счастья", — сообщил Кристовский со сцены.

Музыкант отметил, что ситуация в сериале отчасти похожа на его жизнь, поскольку у него также 5 дочек и сын, которые всем составом пришли на премьеру сериала.

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