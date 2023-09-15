Накануне в Москве состоялся премьерный показ сериала "Папины дочки" после перезапуска. Мероприятие посетили различные звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе автор саундтрека сериала музыкант Владимир Кристовский.
Участник группы UMA2RMAN выступил на премьере сериала СТС "Папины дочки" в кинотеатре "Художественный", спев заглавную тему сериала вместе с младшей дочерью Теей.
"Я поздравляю всех, кто работал над проектом. Надеюсь, что продолжение истории принесёт зрителям много улыбок и счастья", — сообщил Кристовский со сцены.
Музыкант отметил, что ситуация в сериале отчасти похожа на его жизнь, поскольку у него также 5 дочек и сын, которые всем составом пришли на премьеру сериала.
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