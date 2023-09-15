Актриса Анна Хилькевич посоветовала Погребняк сменить стилиста

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич в своем личном блоге обратила внимание на фотографию Марии Погребняк. Блогерша оказалась одета в точно такой же наряд как у артистки.

Фото: личный аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм

Модный конфликт возник на фоне того, что Хилькевич с издевкой написала в своем блоге про фотографию Погребняк в таком же образе, что и у нее. Звезда обратилась к Марии, чтобы та поскорей сменила стилиста.

"Маш! Смени стилиста! Чтобы он не крал мои луки", — написала Хилькевич.

Погребняк не оценила дерзкого обращения в свой адрес и заявила, что была лучшего мнения об актрисе. Она отметила, что ей следует спуститься с небес.

Ранее стало известно о разводе Марии Погребняк с футболистом Павлом Погребняком.

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