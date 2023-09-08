Мария и Павел Погребняк официально развелись

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Модель и блогер Мария Погребняк (Шаталова) подала заявление на развод с супругом футболистом, которое было зарегистрировано в одном из столичных судов 14 июля. Мария стала инициатором разрыва, обвинив своего мужа Павла в измене.

Фото: https://www.instagram.com/p/B75tfFQoJtc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Пара не поднимала шума и не развивала конфликтную ситуацию, а тихо развелась. По информации издания StarHit Мария не планирует делить имущество, она только подала иск на получение алиментов.

Источник сообщил, что это не требование, а условие мирового соглашения. В рамках этого соглашения отец обязуется выплачивать алименты в размере 200 тысяч рублей ежемесячно на содержание детей. У бывших супругов есть 3-е сыновей.

Мария Погребняк уже начала новый роман с бизнесменом Игорем Головинским.

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