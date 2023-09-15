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Блогера Иду Галич сравнили с Моникой Беллуччи на свежих фотоснимках

0:46
Шоу-бизнес

Звезда соцсетей Ида Галич поделилась в блоге свежими фотоснимками, на которых отлично видно ее стройную фигуру. Поклонники признались, что телеведущая напоминает им итальянскую актрису Монику Беллуччи.

Блогера Иду Галич сравнили с Моникой Беллуччи на свежих фотоснимках
Фото: Личный аккаунт Иды Галич в Instagram

Ида Галич предстала в необычном белом платье среди завядших подсолнухов. Фанаты звезды не пожалели лайков и комментариев, признавшись ей в теплых чувствах.

"У меня разорвалось сердце", "Это что за Моника в корсете и в виноградниках?", "Хорошеешь и хорошеешь", "До мурашек. У меня разорвалось сердце", — восхитились подписчики Галич.

Ранее Ида Галич призналась, что отказалась от алкоголя в угоду своему здоровью и фигуре.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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