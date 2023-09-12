Сергей Светлаков раскрыл правду о браке Павла Воли и Ляйсан Утяшевой: "Она в семье главная"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Светлаков недавно вернулся на телеэкраны и появился в шоу Павла Воли. Во время программы ведущий узнал много интересного о своём коллеге.

Фото: prt scr youtube.com/СТС

"Честно говоря, конечно, я скучал… Не скажу, что многое изменилось. Харизма только чуть-чуть расходится, как гармошка", — поделился Светлаков в эфире "Шоу Воли".

Затем ведущий программы попросил Светлакова превратиться в персонажа Сергея Юрьевича Белякова из "Нашей Russia". Светлаков надел халат и начал шутить. А затем он рассказал о личной жизни Воли.

"Как они вообще встретились? Ляйсан вышла на улицу: "О, палка лежит". Подняла, а это Паша. Думаю, она в семье главная. Палочку в обруч закатает и давай хулахупить", — высказался Светлаков.

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