Сергей Светлаков появился на ТНТ на новом выпуске "Шоу Воли"

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

10 сентября на канале ТНТ состоялся новый выпуск "Шоу Воли", в котором неожиданно гостем стал Сергей Светлаков. В честь этого события Павел Воля встретил его караваем.

Фото: prt scr youtube.com/СТС

Светлаков отреагировал, предложив им обоим поесть, и накормил Волю. Он также рассказал, что скучал по ТНТ. В ходе программы Воля расспрашивал Светлакова о его новых проектах. Оказалось, что в настоящее время актёр активно занимается работой.

Во-первых, телеведущий станет наставником в новом шоу "Лига городов". Он подчеркнул, что это не просто юмористический проект, а развлекательное шоу, в котором рассказывается о мечтах людей.

Во-вторых, Светлаков рассказал о сериале "Казачок", который он снимает под Псковом. Это приключенческое кино для детей и подростков, сходное с "Гостей из будущего" или "Неуловимыми мстителями". По сюжету современный парень попадает в XVII век, и теперь ему предстоит защищать Москву от поляков. При этом сам Светлаков не будет виден в киноленте.

Кроме того, телеведущий появится в новом скетчкоме под названием "Светлаков плюс", где исполнит главную роль. Известно, что в скетчкоме будут персонажи из "Нашей Раши".

По просьбе Воли Светлаков вернулся на короткое время в образ Сергея Юрьевича. Для большей реалистичности ему был выдан халат, телевизор и подставка для ног. Зрители встретили полюбившегося героя смехом и аплодисментами.

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