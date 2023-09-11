Журналистка Ксения Собчак снова пожаловалась на орущего в самолете ребенка

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в воскресенье из Турции в Россию. На протяжении пяти часов полета перед ней сидел ребенок, который истошно кричал, "будто его резали". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

"Друзья, я только вернулась. Пять часов прямо рядом со мной в самолете истошно орал ребенок. Видимо, это какое-то проклятие. С появлением своего малыша я стала относиться к этому гораздо спокойнее", — призналась журналистка.

При этом она посоветовала мамочкам читать профессиональную детскую литературу, так как поведение своего ребёнка можно контролировать, начиная с первого года.

Собчак отметила, что подход "ребенок кричит, а мы бегаем вокруг него" не работает, а в специализированных книжках учат, как правильно успокоить малыша.

"Я бы обязала мамаш читать такую литературу во время беременности. И я горда за моего сына, он так себя никогда не вел!" — заключила светская львица.

Ранее журналистка Ксения Собчак отреагировала на новый трек рэпера Моргенштерна. По ее словам, он мог бы лучше.

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