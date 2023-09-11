Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в воскресенье из Турции в Россию. На протяжении пяти часов полета перед ней сидел ребенок, который истошно кричал, "будто его резали". Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Друзья, я только вернулась. Пять часов прямо рядом со мной в самолете истошно орал ребенок. Видимо, это какое-то проклятие. С появлением своего малыша я стала относиться к этому гораздо спокойнее", — призналась журналистка.
При этом она посоветовала мамочкам читать профессиональную детскую литературу, так как поведение своего ребёнка можно контролировать, начиная с первого года.
Собчак отметила, что подход "ребенок кричит, а мы бегаем вокруг него" не работает, а в специализированных книжках учат, как правильно успокоить малыша.
"Я бы обязала мамаш читать такую литературу во время беременности. И я горда за моего сына, он так себя никогда не вел!" — заключила светская львица.
Ранее журналистка Ксения Собчак отреагировала на новый трек рэпера Моргенштерна. По ее словам, он мог бы лучше.
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