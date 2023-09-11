Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телеведущая Регина Тодоренко была вынуждена расстаться с Топаловым на полмесяца
FT: НАТО планирует на 2024 год крупнейшие военные учения со времён холодной войны
Жительница Москвы умерла на следующий день после того, как поела арбуз
Алана Мамаева отдала все накопленные на учебу детей деньги бывшему мужу
Певец Филипп Киркоров не может передвигаться самостоятельно
DM: российская авиация сметёт британскую в случае войны с Путиным
Фигуристка Татьяна Навка появилась на публике с супругом тяжелобольной Заворотнюк
Футболист Мамаев отдаст приз за победу в "Выжить в Дубае" на благотворительность
На Канарах полицейские начали преследовать помешанных на сексе туристов

Журналистка Ксения Собчак снова пожаловалась на орущего в самолете ребенка

1:14
Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в воскресенье из Турции в Россию. На протяжении пяти часов полета перед ней сидел ребенок, который истошно кричал, "будто его резали". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Журналистка Ксения Собчак снова пожаловалась на орущего в самолете ребенка
Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

"Друзья, я только вернулась. Пять часов прямо рядом со мной в самолете истошно орал ребенок. Видимо, это какое-то проклятие. С появлением своего малыша я стала относиться к этому гораздо спокойнее", — призналась журналистка.

При этом она посоветовала мамочкам читать профессиональную детскую литературу, так как поведение своего ребёнка можно контролировать, начиная с первого года.

Собчак отметила, что подход "ребенок кричит, а мы бегаем вокруг него" не работает, а в специализированных книжках учат, как правильно успокоить малыша.

"Я бы обязала мамаш читать такую литературу во время беременности. И я горда за моего сына, он так себя никогда не вел!" — заключила светская львица.

Ранее журналистка Ксения Собчак отреагировала на новый трек рэпера Моргенштерна. По ее словам, он мог бы лучше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
ЕС будет конфисковывать у россиян на границе авто, смартфоны, ноутбуки
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Многомиллионная армия мигрантов в России вооружается: зачем?
Когнитивно-функциональная терапия помогает при хронической боли в пояснице
Когнитивно-функциональная терапия помогает при хронической боли в пояснице
Последние материалы
Футболист Мамаев отдаст приз за победу в "Выжить в Дубае" на благотворительность
Журналистка Ксения Собчак снова пожаловалась на орущего в самолете ребенка
На Канарах полицейские начали преследовать помешанных на сексе туристов
Актер Оскар Кучера возмущен возвращением Дани Милохина в Россию
Рэпер Эйсик из Краснодара скончался на 44-м году жизни
Туристки из России описали поездку в Грузию фразой "больше туда не вернусь"
У подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Свердловской области из Каменска-Уральского могли быть ещё жертвы
Певец Алексей Воробьев перенес операцию по удалению стекла из руки
Дочь Марка Захарова заявила, что отменённый Анатолием Белым спектакль в Израиле не является постановкой её отца
Певец Сергей Жуков сообщил о четвертой беременности жены
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников