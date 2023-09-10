Журналистка и телеведущая Ксения Собчак после прослушивания нового трека рэпера Моргенштерна "Черный русски" решила высказать свое мнение. По ее словам, исполнитель "мог бы лучше".
Она напомнила, что ему уже не 15 и что совсем не обязательно уходить в шансон. К тому же она поддержала его мнение по поводу рэпера Оксимирона (признан иноагентом), но заявила, что Моргенштерн тоже недалеко ушел.
"Лавры Шуфутинского в сентябре многим не дают покоя, конечно. Морген, ждем следующий трек в стиле Михаила Круга", — написала Собчак.
Рэпер Моргенштерн выпустил новый клип на песню "Черный русский", в котором пародирует образы русских бандитов. В видеоряд появился даже тиктокер Даня Милохин в образе криминального элемента.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.