Журналистка Собчак ждет от рэпера Моргенштерна* новый трек в стиле Михаила Круга

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак после прослушивания нового трека рэпера Моргенштерна "Черный русски" решила высказать свое мнение. По ее словам, исполнитель "мог бы лучше".

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Она напомнила, что ему уже не 15 и что совсем не обязательно уходить в шансон. К тому же она поддержала его мнение по поводу рэпера Оксимирона (признан иноагентом), но заявила, что Моргенштерн тоже недалеко ушел.

"Лавры Шуфутинского в сентябре многим не дают покоя, конечно. Морген, ждем следующий трек в стиле Михаила Круга", — написала Собчак.

Рэпер Моргенштерн выпустил новый клип на песню "Черный русский", в котором пародирует образы русских бандитов. В видеоряд появился даже тиктокер Даня Милохин в образе криминального элемента.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.