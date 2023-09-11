Певец Моргенштерн* возмутился, что Ксения Собчак делает анализ его творчества

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покинувший Россию музыкант и рэпер Моргенштерн* обратился к Ксении Собчак после критики его новой песни. Он выразил своё недовольство журналисткой, говоря, что она его "задолбала" тем, что, во-первых, делает анализ его творчества, о котором он не просил. Во-вторых, телеведущая пригласила его на новое интервью-реванш.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

"Честно говоря, вы меня уже задолбали. Помнится, вы меня приглашали на интервью-реванш, но вы будете без наушников, без своей команды. Я согласен. Но у меня будет парочка условий. Жду ответа", — обратился к телеведущей артист.

Напомним, ранее рэпер Моргенштерн* говорил, что после интервью с Собчак ему пришлось покинуть Россию. Он утверждал, что вопросы, которые задавала телеведущая, подсказывал ей редактор, обладающий хорошим пониманием психологии.

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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