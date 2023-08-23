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Звёзды-иноагенты заявили о желании вернуться в Россию

1:32
Шоу-бизнес

Десятки известных артистов после начала СВО покинули Россию. Однако выяснилось, что заработанные на родине деньги стремительно заканчиваются. Многим оказалось сложно построить карьеру на Западе. Некоторые артисты высказывают желание вернуться обратно в РФ.

Звёзды-иноагенты заявили о желании вернуться в Россию
Фото: Личный аккаунт Алишера Моргенштерна* в Instagram

Рэпер Моргенштерн* (Алишер Валеев*) осуждал СВО и признавался в любви к Украине. Недавно в своих соцсетях заявил, что скучает по родине и хочет вернуться в Россию из США.

"Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я ещё не потерял связь с ними", — признался певец.

Он сообщил, что ему не нравится в США из-за "чрезмерного капитализма и отсутствия человечности".

По данным Forbes, Моргенштерн* в 2021 году потратил на люксовые автомобили 55 миллионов рублей, на украшения — более 30 млн рублей, а на открытие собственного ресторана в Москве — миллион долларов. После отъезда из России его доходы сократились на 80 процентов. Это говорит о том, что певец хочет вернуться на родину из-за нехватки денег.

О возвращении в Россию также думают Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева*, Наргиз Закирова. Хотя для последней как гражданки другого государства ещё в 2022 году закрыли въезд в Россию на 50 лет за русофобские высказывания. Но и после этого она продолжает поливать грязью Россию и её граждан.  

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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