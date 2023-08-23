Десятки известных артистов после начала СВО покинули Россию. Однако выяснилось, что заработанные на родине деньги стремительно заканчиваются. Многим оказалось сложно построить карьеру на Западе. Некоторые артисты высказывают желание вернуться обратно в РФ.
Рэпер Моргенштерн* (Алишер Валеев*) осуждал СВО и признавался в любви к Украине. Недавно в своих соцсетях заявил, что скучает по родине и хочет вернуться в Россию из США.
"Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я ещё не потерял связь с ними", — признался певец.
Он сообщил, что ему не нравится в США из-за "чрезмерного капитализма и отсутствия человечности".
По данным Forbes, Моргенштерн* в 2021 году потратил на люксовые автомобили 55 миллионов рублей, на украшения — более 30 млн рублей, а на открытие собственного ресторана в Москве — миллион долларов. После отъезда из России его доходы сократились на 80 процентов. Это говорит о том, что певец хочет вернуться на родину из-за нехватки денег.
О возвращении в Россию также думают Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева*, Наргиз Закирова. Хотя для последней как гражданки другого государства ещё в 2022 году закрыли въезд в Россию на 50 лет за русофобские высказывания. Но и после этого она продолжает поливать грязью Россию и её граждан.
* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.