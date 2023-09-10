Певец Вячеслав Жеребкин со слезами на глазах рассказал о болезни сына

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, счастливо женат на бывшей фанатке Татьяне. Она и сама до сих пор не верит, что смогла найти свою любовь, когда ей было всего 14 лет.

Фото: Личный аккаунт Вячеслава Жеребкина в Instagram

У супругов четверо детей, один из сыновей неизлечимо болен. У мальчика, родившего в 2016 году, сахарный диабет. Супруги каждый день борются за жизнь наследника.

"Мы не спали вообще, нужно было следить за сахаром, не было мониторинга, как сейчас. Постоянно кололи пальцы. Раз в час или чаще. Это нужно было делать и днем, и ночью. Он маленький… и такая болезнь. Лучше бы мне такое. Ему-то зачем? За что все?", — сообщил Жеребкин Лере Кудрявцевой и расплакался.

Музыкант много сил отдал на то, чтобы малыш выжил, поэтому в 55 лет услышал неутешительный прогноз врачей для себя. У него выявили полип желчного пузыря, а также диффузные изменения поджелудочной железы.

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