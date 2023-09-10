Певец Сергей Савин рассказал о подаренных Пугачевой деньгах

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Сергей Савин признался, что стал фаворитом певицы Аллы Пугачевой сразу же после победы в конкурсе "Фактор А". Именно Примадонна была председателем членов жюри в музыкальном шоу на телеканале "Россия".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Савин в беседе с журналистами "АиФ" рассказал, что Алла Борисовна вложила в него 10 миллионов долларов. По его словам, их "отношения зажгли ее".

"Алла сказала, что у меня должно быть всё только лучшее. Поначалу мне было неловко, что за меня платит женщина. Но Алла настаивала, и говорила, что ей это не то что не в тягость, а, наоборот, в удовольствие. Потому что я придал красок ее жизни, говорила Алла", — поделился подробностями музыкант.

Ранее Сергей Савин признался, что готов сделать ДНК-тест, если потребуется, для детей Аллы Пугачевой.

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