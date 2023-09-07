Певица Слава: "Уже забыла, что с Толей расставались. Может, я рожу еще"

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Исполнительница хита "Попутчица" 43-летняя певица Слава (Анастасия Сланевская) хранила молчание о своей личной жизни, но после неверности супруга 71-летнего предпринимателя Анатолия Данилицкого, стала рассказывать каждую мелочь. Стало известно, что муж певицы проводил время с девушками легкого поведения в ночных клубах, пока Слава гастролировала. Артистка незамедлительно выгнала Анатолия из дома, однако все же смогла простить. О разладе с супругом исполнительница говорит с юмором. Слава уверяет, что начала отношения с чистого листа и забыла все обиды.

Фото: Личный аккаунт Славы в Instagram

"За столько лет всякое было — мы тоже люди. Разошлись, но поняли, что не сможем друг без друга. Мы уже просто неотделимы. Разлады — это такие мелочи по сравнению с опорой и поддержкой, которую мы даем друг другу. В конце концов чувства побеждают недоверие и обиды. Дураки оба!" — сказала артистка в своем блоге.

Супруги вместе уже 22 года. После публичных разборок в семье наступила идиллия. Сланевская даже задумывается над тем, чтобы подарить мужу еще одного ребенка (пара воспитывает дочь 12-Антонину), а также у Славы есть вторая дочь 24-летняя Саша Морозова от брака с бизнесменом Константином Морозовым. Саша Морозова в этом году родила сына.

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