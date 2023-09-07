Бабушка из Самары научила телеведущую Регину Тодоренко танцам у шеста

Российскую телеведущую Регину Тодоренко бабушка-пилонщица Наталья Кафиятова из Самары научила танцевать на шесте. Знаменитость познакомилась с пенсионеркой в рамках проекта о путешествиях по России "Руссо Экспрессо", который транслировал телеканал "Пятница".

Фото: Официальное сообщество Регины тодоренко в соцсети "В Контакте"

Приехав в Самару, Тодоренко решила сразу же изучить городскую хронику. В одной статье она узнала о 55-женщине, которая открыла секрет молодости с помощью тренировок на пилоне.

Женщины встретились в танцевальной студии. Бабушка показала телеведущей несколько движений их танцев на шесте, та смогла всё повторить. В своём аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" самарчанка поделилась фотографиями со съёмок и впечатлениями.

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