Телеведущая Регина Тодоренко показала развивающие игры с годовалым сыном

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко несмотря на плотный график съемок старается уделять внимание развитию детей. Так, она поделилась в личном блоге роликом с развивающими занятиями для годовалого сына Мирослава.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cuo9osrKejV/?img_index=1&igshid=YmQ5MjYyNzNkNQ==

Артистка выбрала для наследника специальную школу, где с ним занимаются педагоги. На какое-то время она даже пропала из соцсетей, чтобы уделить внимание своим сыновьям. К выбору развивающего центра Тодоренко подошла со всей ответственностью.

Она отметила, что прогресс ей стал заметен спустя всего несколько занятий. Благодаря педагогу она смогла увидеть сильные и слабые стороны малыша, а также узнала, как игры могут помочь справиться с его "проблемами".

Ранее Регина Тодоренко рассказала о сорванных съемках из-за старшего сына.

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