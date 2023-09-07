Артемий Троицкий* рассказал об отношении Аллы Пугачёвой к младшим детям

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва уже давно оставила сцену. Она ведёт спокойную жизнь пенсионерки и полностью посвятила себя своим младшим детям, близнецам Лизе и Гарри. В её окружении говорят, что теперь артистка может себе это позволить.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Семья стала для Пугачёвой приоритетом. Ее близкий друг Артемий Троицкий* заявил, что её поклонники не должны надеяться на возвращение на сцену. Сейчас у певицы другая жизнь. Она полностью предана своим младшим детям, Лизе и Гарри. Троицкий отмечает, что наследники знаменитости очаровательны и очень умные. Именно с их рождением Примадонна испытала радость материнства. Ведь её старшую дочь Кристину Орбакайте воспитывала бабушка, так как Пугачёва постоянно была в гастролях.

Музыкальный критик подчёркивает, что певица точно не вернется на сцену.

Ранее участник проекта "Фактор А" Сергей Савин рассказал о неоднозначных отношениях с Примадонной.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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