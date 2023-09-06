Муж Нюши мог лишиться руки на яхте в Турции

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж певицы Нюши Игорь Сивов получил серьезную травму руки на яхте в Турции. Об этом он сообщил в своем блоге.

Фото: prt scr youtube.com/Nyu live

Сам бизнесмен проживает со своей семьей в Дубае, но по рабочим делам был вынужден отправиться в Турцию. В программу бизнес-конференции, участником которой он стал, вошли и развлекательные гонки на яхтах. Эта история чуть не закончилась трагедией.

Избранник Нюши чуть не лишился правой кисти. Во время того, как он пытался завязать морской узел при швартовке судна, его рука случайно угодила в петлю.

"Было страшно, когда рука попала в петлю. Дальше лучше не буду пугать. Главное, что я цел", — высказался Игорь.

Он сообщил о случившемся супруге, с которой они вместе пришли к выводу, что "все не случайно". Сейчас у предпринимателя на руке плотная повязка.

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