Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, в программе "Судьба человека" рассказал о взаимоотношениях с единственной дочерью Варварой. По его словам, из-за постоянных гастролей они редко видятся.
Дочь Варвара родилась на свет в первом браке артиста с учительницей по вокалу Мариной Рощупкиной. После развода родителей наследница осталась жить с матерью в родном городе Новомосковске.
"Мы, к сожалению, редко видимся, потому что постоянно гастроли. Мне кажется, что она следит за мной, видит все, что происходит в моей жизни. Я сегодня — здесь, завтра — там, у меня постоянные перелеты, гастроли. Я себя-то редко вижу! Я себе не принадлежу, я принадлежу России!" — признался SHAMAN.
В скором времени малышке исполнится 10 лет, поэтому музыкант, который часто гастролирует на Донбасс, не считает нужным обсуждать с ней тему СВО.
"Мне кажется, что у нее еще маленький возраст, ей будет только десять, поэтому пока что она не понимает всех тонкостей, и слава Богу, потому что за меня люди переживают, и моим родным и близким надо тоже давать время на передышку, чтобы не так сильно переживали за меня, чтобы они тоже могли как-то отдыхать и дышать полной грудью", — заключил певец.
Ранее певец рассказал, что вдохновился российским фильмом "Остров" при создании клипа на трек "Исповедь".
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