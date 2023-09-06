Певец SHAMAN пожаловался на нехватку общения с дочерью из-за гастролей

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, в программе "Судьба человека" рассказал о взаимоотношениях с единственной дочерью Варварой. По его словам, из-за постоянных гастролей они редко видятся.

Фото: Инстаграм SHAMANа

Дочь Варвара родилась на свет в первом браке артиста с учительницей по вокалу Мариной Рощупкиной. После развода родителей наследница осталась жить с матерью в родном городе Новомосковске.

"Мы, к сожалению, редко видимся, потому что постоянно гастроли. Мне кажется, что она следит за мной, видит все, что происходит в моей жизни. Я сегодня — здесь, завтра — там, у меня постоянные перелеты, гастроли. Я себя-то редко вижу! Я себе не принадлежу, я принадлежу России!" — признался SHAMAN.

В скором времени малышке исполнится 10 лет, поэтому музыкант, который часто гастролирует на Донбасс, не считает нужным обсуждать с ней тему СВО.

"Мне кажется, что у нее еще маленький возраст, ей будет только десять, поэтому пока что она не понимает всех тонкостей, и слава Богу, потому что за меня люди переживают, и моим родным и близким надо тоже давать время на передышку, чтобы не так сильно переживали за меня, чтобы они тоже могли как-то отдыхать и дышать полной грудью", — заключил певец.

Ранее певец рассказал, что вдохновился российским фильмом "Остров" при создании клипа на трек "Исповедь".

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