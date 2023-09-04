Певица Слава рассказала на шоу о злоупотреблении алкоголем из-за Хайдарова

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава рассказала в шоу "Мужское/женское", что почти год боролась со злоупотреблением алкоголем после пластической операции, проведенной хирургом Тимуром Хайдаровым. Во время своего появления на шоу Слава расчувствовалась и расплакалась, рассказывая о своем разочаровывающем опыте пластической хирургии.

Фото: Инстаграм-аккаунт Славы

Певица выразила свой стыд и дискомфорт по поводу результатов операции, особенно в отношении ее груди, под которой у нее появились волдыри. Она призналась, что после процедуры чувствовала себя неспособной смотреть на себя в зеркало. Слава также выразила сожаление по поводу своего решения сделать операцию, заявив, что изначально у нее была "великолепная грудь" и совершенно прекрасное тело.

Это откровение следует за более ранним обвинением Славы в адрес Тимура Хайдарова от 22 июля, когда она утверждала, что ее грудь была плохо прооперирована, что привело к асимметрии груди и "отвратительным шрамам". Хайдаров в ответ предположил, что певица не следовала рекомендованным инструкциям по уходу за рубцами после операции.

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Певица Слава расплакалась и оскорбила хирурга Хайдарова