Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей физической форме

Бывший чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, оценил свою текущую физическую форму и рассказал о том, какими видами тренировок он предпочитает заниматься после завершения профессиональной карьеры.

"Давайте начнем с того, что я всегда был самокритичным. Даже находясь в отличной форме, я всегда говорил, что у меня есть куда расти", — заявил россиянин в интервью Gorilla Fighting.

"Что касается боевой формы, я больше не участвую в спаррингах, но продолжаю заниматься борьбой — каждый день по 20-30 минут. Что касается беговой формы, я оцениваю ее как троечку с плюсом. Можно было бы поставить и четверку с минусом, но я думаю, что тройка с плюсом более подходит".

"Сейчас я больше фокусируюсь на тренировках с гантелями и железом. Я начал заниматься силовыми упражнениями. Раньше этого не делал, потому что боялся, что наберу лишний вес и мышечную массу".