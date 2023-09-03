Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей физической форме

Бывший чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, оценил свою текущую физическую форму и рассказал о том, какими видами тренировок он предпочитает заниматься после завершения профессиональной карьеры.
"Давайте начнем с того, что я всегда был самокритичным. Даже находясь в отличной форме, я всегда говорил, что у меня есть куда расти", — заявил россиянин в интервью Gorilla Fighting.
"Что касается боевой формы, я больше не участвую в спаррингах, но продолжаю заниматься борьбой — каждый день по 20-30 минут. Что касается беговой формы, я оцениваю ее как троечку с плюсом. Можно было бы поставить и четверку с минусом, но я думаю, что тройка с плюсом более подходит".
"Сейчас я больше фокусируюсь на тренировках с гантелями и железом. Я начал заниматься силовыми упражнениями. Раньше этого не делал, потому что боялся, что наберу лишний вес и мышечную массу".
34-летний Хабиб Нурмагомедов провел свой последний бой в октябре 2020 года, когда успешно объединил титулы UFC в легком весе в поединке против американца Джастина Гэйтжи. Летом прошлого года непобежденный российский боец был включен в Зал Славы UFC.
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