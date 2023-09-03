Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие медицинских специалистов в Сочи

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян вместе с женой и ребенком провели весь август на российском курорте. Практически каждый день супруга артиста Татьяна Брухунова рассказывала в своих соцсетях об отдыхе в Сочи. Накануне она подвела итоги затянувшегося отпуска.

Фото: личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм

Супруга Петросяна рассказала, что большинство дней отдыха провела в номере, поскольку не любит высокую влажность. Однако из-за постоянного пребывания под кондиционером она заболела. По словам знаменитости, она не смогла найти в Сочи подходящего ей врача — даже платного.

"Я по-прежнему себя не очень хорошо и комфортно ощущаю, голос… Ну это ладно, сегодня я наконец-то еду к врачу, потому что в Сочи с медициной все очень печально, даже с платной", — возмутилась Брухунова.

Татьяна также рассказала, что за месяц отпуска она не посещала салоны красоты и не делала никаких процедур. Поэтому по возвращению в Москву она начала наверстывать упущенное.

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