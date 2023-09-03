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Руководство НИИ Склифосовского подало заявление по факту обмана о смерти Янина

2:18
Шоу-бизнес

Руководство НИИ Склифосовского подало заявление в полицию, по факту обмана о смерти актера Алексея Янина возбуждено уголовное дело. Близкие актера надеются, что злоумышленники будут наказаны по всей строгости закона.

Руководство НИИ Склифосовского подало заявление по факту обмана о смерти Янина
Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

Вчера утром, 2 сентября, появилась информация о смерти известного российского актера Алексея Янина. Ночью мужчину доставили в больницу, как писали журналисты, врачи ничего не смогли сделать, и артист скончался, не приходя в сознание.

Однако уже вечером вчерашнего дня стало известно, что произошла чудовищная ошибка — родные актера стали жертвами злоумышленников. Сегодня Дарья Клюшникова рассказала подробности произошедшего.

До 31 августа мужчина находился в реабилитационном центре, однако там у него случился судорожный припадок, и его отправили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Уже 2-го сентября утром Дарье и родителям Янина позвонили с незнакомого номера.

"Девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Леши. Его мама и папа, Ольга Андреевна и Николай Алексеевич, сразу же перезвонили мне. Мы начали заниматься подготовкой, связались с РАМТом", — написала Клюшникова в соцсетях.

Девушка признается, что до обеда никто и не подозревал обман. Они перезванивали по номеру и снова получали информацию о смерти. Однако позднее она решила перепроверить, с какого номера ей звонили — база выдавала "Морг Коломенский". И только сотрудники ритуального агентства, куда обратилась семья, смогли получить опровержение от главврача.

"Я сразу выехала к Леше и попала к нему в палату реанимации. Позднее со мной также связался Сергей Петриков. Он рассказал о том, что в НИИ провели внутреннее расследование и выяснили: звонок поступил не от сотрудников. Телефонные номера принадлежали мошенникам. Параллельно с нами пострадала еще одна семья, которой позвонили и сообщили о смерти родственника в этой же больнице", — рассказывает Дарья.

В связи со случившимся и было заведено уголовное дело.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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