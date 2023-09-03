Врачи НИИ Склифосовского рассказали о тяжелом состоянии артиста Янина

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Алексей Янин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщили врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского журналистам РИА Новости.

Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

"В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое", — заявили в медучреждении.

Вчера о смерти актера сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра.

Вечером 2 сентября стало известно, что произошла ошибка. Супруга Янина Дарья призналась, что ей передали информацию ритуальные агенты, а дозвониться до больницы она не смогла.

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