Актер Алексей Янин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщили врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского журналистам РИА Новости.
"В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое", — заявили в медучреждении.
Вчера о смерти актера сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра.
Вечером 2 сентября стало известно, что произошла ошибка. Супруга Янина Дарья призналась, что ей передали информацию ритуальные агенты, а дозвониться до больницы она не смогла.
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