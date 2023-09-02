Певец Ярослав Сумишевский один воспитывает сына Мирослава после гибели жены

Певец Ярослав Сумишевский взялся за воспитание сына после того, как из жизни в результате аварии ушла его жена. В эфире программы "Привет, Андрей" он сообщил, что старается уделять внимание наследнику.

Фото: prt scr youtube.com/Ярослав Сумишевский

Уже через месяц после трагедии Сумишевский вышел на сцену, а также стал проводить время с Мирославом, так как малыш остался без мамы.

"У меня ребенок, я понимал, что он остался один и что нужно заниматься Мирославом", — признался артист.

Также в эфире телешоу мужчина признался, что у них с его отцом в чем-то похожие судьбы — мать артиста ушла из жизни 14 лет назад.

"У нас с папой в чем-то схожие судьбы. И я остался без жены, и он. Это самый тяжелый период у меня в жизни", — делится Ярослав.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 29 января 2021 года. Артист с супругой направлялись на концерт. За рулем авто был организатор выступления. Он потерял управление и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель скончался на месте, а за жизнь Натальи боролись медики в реанимации. К сожалению, женщину спасти не удалось.

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