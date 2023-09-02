Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко рассказал о своей мечте — мужчина хочет, чтобы у него была большая семья, которая будет собираться за длинным столом, как в фильме "Крестный отец". Его слова приводит "Пятый канал".
Со своей возлюбленной музыкант обручился полтора года назад. По его словам, предложение руки и сердца поступило во время празднования свадьбы друзей. И хотя были слезы с обеих сторон, "ответ был молниеносным и положительным".
Как сообщают журналисты, свадебная церемония прошла тайно, кадры с нее могут войти в итоговую версию песни "Я хочу любви!". К тому же клип пополнят видеоролики со свадеб поклонников артиста, которые ему присылали.
"Песня написана в добром, в добром таком состоянии души. И все, что будет наполнять эту песню, будет наполнено сумасшедшей энергией. Я уверен, что эта песня станет гимном всех свадеб", — отметил Туриченко.
Ранее Певец Кирилл Андреев сравнил участников группы "Иванушки International" с тремя богатырями.
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