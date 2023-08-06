Певец Кирилл Андреев сравнил участников группы "Иванушки International" с тремя богатырями

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в беседе с журналистами "Пятого канала" объяснил, почему считает участников коллектива богатырями.
Накануне в Москве состоялась закрытая премьера фильма "Баба Яга спасает мир", на которую пришло множество отечественных знаменитостей, среди которых оказался Кирилл Андреев. Журналисты поинтересовались у певца, хотел бы он увидеть подобный фильм, но с персонажами группы "Иванушки International". Андреев предположил, кем бы могли быть участники коллектива.
"Русская сказка — это три героя, три богатыря. Я, Андрей (Григорьев-Апполонов) и Кирилл (Туриченко). У нас у каждого своя хорошая, добрая роль", — рассказал артист.
Группа "Иванушки International" была основана продюсером Игорем Матвиенко. За годы существования коллектив был удостоен множества музыкальных наград. А в 2025 году они отпразднуют свой 30-летний юбилей.
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