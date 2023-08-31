Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что в России запретили к кинопрокату фильм "Барби".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на заявление Минкульта по поводу того, что фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают духовно-нравсвенным ориентирам, поставленным Владимиром Путиным.
"Спасибо родному Министерству-прачечной за мой высокий моральный облик! Представляю, как бы меня растлила розовая Барби", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.
Садальский считает, что в Минкульте создали рекламу зарубежной картине своим запретом.
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