Садальский высмеял запрет Минкультом фильма "Барби"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что в России запретили к кинопрокату фильм "Барби".

Фото: https://search.creativecommons.org/

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на заявление Минкульта по поводу того, что фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают духовно-нравсвенным ориентирам, поставленным Владимиром Путиным.

"Спасибо родному Министерству-прачечной за мой высокий моральный облик! Представляю, как бы меня растлила розовая Барби", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский считает, что в Минкульте создали рекламу зарубежной картине своим запретом.

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Barbie | Main Trailer