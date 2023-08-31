Фильм "Барби" не покажут в России без разрешения правообладателя

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В Минкульте заявили, что фильм "Барби" не соответсвует российским духовно-нравственным ценностям.

Фото: https://search.creativecommons.org/

В Минкульте РФ забраковали фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", так как данные кинокартины, по мнению представителей министерства, противоречат традиционным ценностям России, поэтому данные фильмы не покажут в РФ без разрешения правообладателя.

Вице-спикеру Госдумы Владислав Даванков увидел в запрете на показ фильма "Барби", положительный момент. Он уверен, что отсутствие зарубежного кинопродукта помогает развиваться отечественной киноиндустрии.

По словам Даванкова, конкурировать с голливудскими премьерами могут отечественные фильмы "Чебурашка", "Вызов", "Свидетель", "Повелитель ветра", "Пальма-2".

Ранее Ксения Собчак высказалась об отмене показа "Барби" в Москве.



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