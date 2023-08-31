В Минкульте заявили, что фильм "Барби" не соответсвует российским духовно-нравственным ценностям.
В Минкульте РФ забраковали фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", так как данные кинокартины, по мнению представителей министерства, противоречат традиционным ценностям России, поэтому данные фильмы не покажут в РФ без разрешения правообладателя.
Вице-спикеру Госдумы Владислав Даванков увидел в запрете на показ фильма "Барби", положительный момент. Он уверен, что отсутствие зарубежного кинопродукта помогает развиваться отечественной киноиндустрии.
По словам Даванкова, конкурировать с голливудскими премьерами могут отечественные фильмы "Чебурашка", "Вызов", "Свидетель", "Повелитель ветра", "Пальма-2".
Ранее Ксения Собчак высказалась об отмене показа "Барби" в Москве.
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