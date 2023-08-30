Певица Анна Седокова похвасталась фигурой в купальнике после похудения

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова не стесняется публиковать в социальных сетях откровенные снимки. В этот раз для демонстрации своей фигуры у певицы появился особенный повод — она сбросила почти 10 килограммов.

Фото: личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм

40-летняя артистка опубликовала фотографию в купальнике телесного цвета. Звезда сделала снимок в зеркале в ванной комнате. По словам певицы, за месяц она смогла сбросить почти десять килограммов и теперь довольна своей фигурой.

"Хочу оставить это тут как напоминание о том, какой путь я прошла. Если я смогла сделать это за месяц, я уверенна, что и у тебя получится. Просто видимо каждому нужно найти свое дно. Оттолкнуться от него и всплыть", — написала Седокова.

Напомним, что некоторое время назад Анна Седокова заявила, что собирается отказаться от алкоголя и начать правильно питаться. Судя по опубликованным фотографиям, певице удается придерживаться здорового образа жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.