Певица Анна Седокова показала результаты похудения после отказа от алкоголя

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками в социальных сетях фотографиями фигуры до и после похудения. Знаменитость также рассказала, что дает ей мотивацию следить за собой.

Фото: prt scr youtube.com/Ляйсан Утяшева

Экс-солистка группы "ВИА Гра" уже больше месяца полностью отказалась от алкоголя, а также контролирует свой рацион. Благодаря этому артистка сбросила порядка десяти килограммов лишнего веса и не собирается останавливаться.

"Ни одни самые вкусные спагетти в мире не сравняться для меня с тем удовольствием, которое я испытываю утром вставая на весы. Строгая дисциплина в питании и ежедневный выбор лучшего для себя дает свои результаты. Каждый кусочек еды, каждый бокал это мой выбор. Выбор лучшей жизни. Мой выбор не сейчас в эту секунду получить удовольствие, а в долгую", — объяснила звезда.

Седокова отметила, что радость от результатов похудения начала давать ей энергию на весь день. По ее словам, она также изменила свой образ мышления.

Ранее звезда сериала "СашаТаня" Анастасия Уколова пожаловалась, что после беременности начала быстро терять вес.

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