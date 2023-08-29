Актриса Анастасия Уколова быстро теряет вес после беременности

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "СашиТани" Анастасия Уколова призналась, что после родов стала стремительно терять вес. Сложившаяся ситуация сильно пугает артистку.

Фото: Инстаграм-аккаунт Анастасии Уколовой

В своем личном блоге она написала, что стала "слишком худой", поэтому пора начать что-то делать.

"На свадьбе у друзей с меня слетели оба кольца, обручальное и помолвочное. Благо я заметила и нашла их. Они мне стали супербольшими и теперь просто скатываются с пальца", — поделилась переживаниями Уколова.

Сначала молодая мама обрадовалась тому, что смогла быстро прийти в форму, но сейчас стремительная потеря веса ее пугает. К тому же она не может это контролировать.

Ранее артистка Анастасия Уколова похвасталась фигурой после родов.

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