Актриса Дарья Мороз выступила против пошлости в кино

Российская актриса Дарья Мороз побывала на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра ОККО. В беседе с журналистами Telegram-канала ZHARA MAG артистка рассказала, чего бы никогда не стала делать в кадре.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Звезда сериала "Содержанки" призналась, что она всегда выступала против "пошлятины". По ее словам, эротика уместна только тогда, когда она оправдана со сценарной и художественной точки зрения.

"Если я вижу это на уровне сценария или я понимаю, что к этому идет, то я скорее от этого отойду", — поделилась звезда.

На счету актрисы Дарьи Мороз более чем 100 работ в кино и сериалах. А недавно она дебютировала со своим режиссерским проектом — сериалом "Секс. До и после".

Ранее поклонники обратили внимание на дерзкий наряд Дарьи Мороз, в котором она появилась на ковровой дорожке онлайн-кинотеатра ОККО.

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