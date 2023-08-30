Актриса Дарья Мороз в эффектном образе появилась на презентации онлайн-кинотеатра

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Москве состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра ОККО. На ковровой дорожке мероприятия появилась актриса Дарья Мороз, которая привлекла внимание журналистов и поклонников.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Звезда сериала "Содержанки" удивила своим дерзким образом, который она выбрала для светского мероприятия. Дарья пришла в коротких шортах и массивном пиджаке темно-фиолетового цвета. Актриса дополнила свой образ босоножками на высоком каблуке, которые подчеркивали стройность ее ног.

Помимо Дарьи Мороз на презентации нового сезона OKKO появились и другие российские знаменитости. Среди них были актрисы Анна Снаткина и Настасья Самбурская, блогерша Мария Погребняк, актеры Гоша Куценко и Роман Маякин, режиссер Алексей Учитель, юмористка Екатерина Варнава и остальные представители отечественного кино и шоу-бизнеса.

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