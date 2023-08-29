Народная артистка России Светлана Немоляева высказалась о поведении украинской актрисы Ады Роговцевой, которая раньше активно сотрудничала с советскими и российскими режиссёрами.
По словам Немоляевой, сегодня её коллега придерживается русофобской позиции. Она предположила, что Роговцева стала продуктом длительной обработки и пропаганды, направленной против РФ, несмотря на своё воспитание на русской культуре.
Как призналась народная артистка России, резкие изменения в поведении Роговцевой стали для неё неожиданностью.
"Как Ада так поменялась, я не понимаю. Её так обработали…", — отметила знаменитость в интервью сайту aif.ru.
Ранее Немоляева заявила, что некоторые российские артисты, которые уехали из страны после начала СВО, скорее всего, осознали ошибки и хотят вернуться обратно, однако сталкиваются со сложностями.
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