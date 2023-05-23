АиФ: актриса Светлана Немоляева объяснила, зачем артисты-иноагенты РФ подали в суд

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Светлана Немоляева высказалась о требовании Максима Галкина* и Семёна Слепакова** снять с них статус иностранных агентов. Артистка считает, что юмористы осознали свою ошибку и пытаются вернутся в Россию и продолжить работать.

Фото: ruskino.ru

Немоляева отметила, что раньше шоумены собирали полные залы на российских площадках, а после переезда за границу поняли, что они там никому не нужны.

"Вы можете представить, какие у них были залы в России. Таких концертных залов в Израиле нет. И никакое израильское телевидение не предоставит Галкину* таких прекрасных проектов с миллионной аудиторией", — сказала Немоляева.

86-летняя актриса сообщила, что в подобной ситуации сейчас находятся многие артисты, которые после начала СВО на Украине негативно высказались в адрес властей страны и осудили действия ВС РФ. Об этом сообщает сайт aif.ru.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

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Светлана Немоляева - Persona Grata