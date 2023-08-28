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Бывший стилист Аллы Пугачёвой поведал о переписке с ней

1:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева столкнулась с волной негодования после своего ухода из России. Не только патриотически настроенные граждане, но и множество её поклонников начали критиковать Примадонну за такой выбор. Её возвращение в Россию в конце прошлого лета вызвало значительное возмущение. Многие надеялись, что звезда останется в стране и будет радовать своих фанатов, однако певица неожиданно покинула Москву и улетела в Израиль, где и находится до сих пор, сообщает "Стархит".

Бывший стилист Аллы Пугачёвой поведал о переписке с ней
Фото: openverse

Даже её бывший стилист, Джордж Ровалс, поддерживает контакт с ней. Он уверен, что Алла Пугачева однажды вернется в Россию навсегда и устроит грандиозное шоу, вновь воссоздавая свои выступления на сцене. Ровалс утверждает, что она не продала свою Родину и не забыла о своих корнях. Он также высказывает мнение, что певица сейчас активно посещает концерты и мероприятия своих коллег не только из-за интереса, но и потому, что это её природное желание.

Тем не менее, не все разделяют такую оптимистичную точку зрения, как у бывшего стилиста. Например, Юрий Лоза считает, что со временем интерес к Алле Пугачевой прекратится, и её вклад в отечественный шоу-бизнес будет забыт. Он указывает на то, что многие её песни уже перепели другие артисты, и оригинальное исполнение перестало быть актуальным. В своих размышлениях он также замечает, что певица не выступает уже более 15 лет, что свидетельствует о завершении её музыкальной карьеры.

Ранее мы писали, что Валентина Талызина оправдалась за высказывание о настоящем отчестве Пугачёвой.  

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Алла Пугачева - А знаешь все ещё будет
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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