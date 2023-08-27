Актриса Валентина Талызина оправдалась по поводу своего высказывания о еврейском отчестве певицы Аллы Пугачёвой и актрисы Лии Ахеджаковой. Многих возмутил такой переход на личности.
В интервью "МК" Талызина заявила, что ей "всё равно" про отчество Пугачёвой.
"Я только говорила о том, что они немножко поменяли себя отчества, подделываясь под общий фон", — объяснила собеседница издания.
Она также заявила, что лично занет и очень уважает Алису Фрейндлих, которая не отказалась ни от фамилии, ни от отчества своего отца.
А Пугачёва о себе говорит, что не холопка и не раба, но скрыла своё отчество, что не очень хороший поступок, добавила Талызина.
Ни о каком антисемитизме речи здесь быть не может, это глупость и дикость, заключила актриса.
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