Валентина Талызина оправдалась за слова о настоящем отчестве Пугачёвой: мне всё равно

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Валентина Талызина оправдалась по поводу своего высказывания о еврейском отчестве певицы Аллы Пугачёвой и актрисы Лии Ахеджаковой. Многих возмутил такой переход на личности.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

В интервью "МК" Талызина заявила, что ей "всё равно" про отчество Пугачёвой.

"Я только говорила о том, что они немножко поменяли себя отчества, подделываясь под общий фон", — объяснила собеседница издания.

Она также заявила, что лично занет и очень уважает Алису Фрейндлих, которая не отказалась ни от фамилии, ни от отчества своего отца.

А Пугачёва о себе говорит, что не холопка и не раба, но скрыла своё отчество, что не очень хороший поступок, добавила Талызина.

Ни о каком антисемитизме речи здесь быть не может, это глупость и дикость, заключила актриса.

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