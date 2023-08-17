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В Израиле Пугачёва отменила показ расследования о смерти Юрия Шатунова

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Шоу-бизнес

В Израиле неожиданно отменили показ расследования о смерти певца популярного певца Юрия Шатунова на русскоязычном "9 канале", который принадлежит другу уехавшей из России Аллы Пугачёвой.

В Израиле Пугачёва отменила показ расследования о смерти Юрия Шатунова
Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.

Журналисты телеканала провели расследование о том, что продюсер Андрей Разин причастен к смерти Шатунова. Однако программа в последний момент была снята с эфира, запланированного на 16 августа.

Параллельно с этим, Разин, который критиковал Пугачёву каждый раз, когда представлялась возможность, вдруг рассыпался в комплиментах к ней. Так, он сравнил её с советской певицей Клавдией Шульженко и заявил, что даже однажды признался в любви Алле Борисовне. На это она, по его словам, ответила взаимностью.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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