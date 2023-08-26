В этом году телеведущая Лера Кудрявцева устроила себе настоящий отпуск и отправилась вместе с дочерью на курорт Равда. Там у матери звезды куплены апартаменты.
Сама Кудрявцева вернулась домой еще 12 августа, так как ее ждали съемки нескольких программ — телешоу "Секрет на миллион" и передачи "Звезды сошлись". А теперь из отпуска вернулась и дочь Маша, ведь уже совсем скоро стартует новый учебный год.
Лера Кудрявцева поделилась в своем блоге коротким роликом, как они с мужем Игорем Макаровым встречают свою наследницу в аэропорту.
"Дочень прилетела! Встречаем с папой", — написала телеведущая.
Ранее певица Саша Савельева рассказала, при каком условии покажет публике сына Леона.
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