Телеведущая Лера Кудрявцева встретила вернувшуюся из Болгарии дочь

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В этом году телеведущая Лера Кудрявцева устроила себе настоящий отпуск и отправилась вместе с дочерью на курорт Равда. Там у матери звезды куплены апартаменты.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Сама Кудрявцева вернулась домой еще 12 августа, так как ее ждали съемки нескольких программ — телешоу "Секрет на миллион" и передачи "Звезды сошлись". А теперь из отпуска вернулась и дочь Маша, ведь уже совсем скоро стартует новый учебный год.

Лера Кудрявцева поделилась в своем блоге коротким роликом, как они с мужем Игорем Макаровым встречают свою наследницу в аэропорту.

"Дочень прилетела! Встречаем с папой", — написала телеведущая.

Ранее певица Саша Савельева рассказала, при каком условии покажет публике сына Леона.

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