Певица Александра Савельева объяснила нежелание показывать лицо сына публике

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Фабрика" Александра Савельева рассказала подписчикам, почему не хочет показывать им лицо сына. По ее словам, она хочет, чтобы сын сам ее об этом попросил.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Супруга актера Кирилла Сафонова заявила, что пока мальчик никакого интереса к публичности не проявляет.

"Я не суеверна. Хочу, чтобы ребенок сам попросил меня об этом, чтобы это было более или менее осознанное решение. Пока интерес он не проявляет", — объяснила артистка.

Саша Савельева стала мамой в 2019 году, на свет появился ее сын Леон. Мальчик несколько недель пролежал в реанимации, так как родился весом два килограмма. Позднее певица признавалась, что этот период был для нее очень тяжелым.

Ранее Кирилл Сафонов рассказал публике о своем уникальном племяннике, который скончался от серьезного заболевания.

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