Экс-солистка группы "Фабрика" Александра Савельева рассказала подписчикам, почему не хочет показывать им лицо сына. По ее словам, она хочет, чтобы сын сам ее об этом попросил.
Супруга актера Кирилла Сафонова заявила, что пока мальчик никакого интереса к публичности не проявляет.
"Я не суеверна. Хочу, чтобы ребенок сам попросил меня об этом, чтобы это было более или менее осознанное решение. Пока интерес он не проявляет", — объяснила артистка.
Саша Савельева стала мамой в 2019 году, на свет появился ее сын Леон. Мальчик несколько недель пролежал в реанимации, так как родился весом два килограмма. Позднее певица признавалась, что этот период был для нее очень тяжелым.
Ранее Кирилл Сафонов рассказал публике о своем уникальном племяннике, который скончался от серьезного заболевания.
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