Актер Кирилл Сафонов поделился воспоминаниями об умершем племяннике

1:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Кирилл Сафонов не так давно рассказал, что в его дом пришла беда, и его племянник Никита скончался вследствие серьезной болезни. Поклонники выразили сочувствие актеру и попросили поделиться воспоминаниями о родственнике.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Кирилла Сафонова

Оказалось, что молодой человек страдал от болезни Дюшенна — наследственное заболевание, при котором прогрессирует мышечная дистрофия. Также в организме отмечаются сердечно-сосудистые, костно-суставные и психические нарушения.

"Это мой племянник, который вырос на моих руках. Я пытался подавать ему хороший пример. Для него не было полумер, и он стал действительно хорошим человеком, равняться на которого потом приходилось уже мне. А болезнь Дюшенна выкристаллизовала в нем искренность, рядом с которой сложно было находиться, если ты к этому не был готов", — честно написал Сафонов.

Уже с 2015 года юноше становилось только хуже. Но племянник известного артиста не терял времени зря — он успел влюбиться, жениться и даже завести детей. По его словам, Никита умел жить на полную катушку.

"Он знал толк во вкусной еде — всегда мог посоветовать место, где лучшая пицца или как заказать свежую рыбу. На нем держалась вся документально-финансовая часть семьи, и я даже не знаю, как теперь оплачивать счета", — переживает артист.

В заключение Кирилл отметил, что его родственник умел жить на 100%, хотя в последние дни его сердце работало лишь на 10%. Он сочинял невероятную музыку, писал стихи, оформлял книги, работал переводчиком и тестером кода сайтов.

"Он жил. В отличие от многих из нас", — заключил Кирилл.

Ранее артист рассказал о смерти близкого родственника, утрату которого тяжело переживает. Его супруга певица Александра Савельева выразила ему поддержку.

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