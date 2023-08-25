Юморист Максим Галкин* рискнул жизнью по просьбе сына Гарри

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин проводит отдых в Латвии вместе со всей своей семьей — супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми Лизой и Гарри. В соцсетях он активно делится, как проводит досуг со своими близкими.

Фото: kleo.ru

В блоге Галкин опубликовал видеоролик с вышки, куда его попросил залезть сын Гарри. Несмотря на то, что юморист очень боится высоты, он поддался на уговоры наследника.

В результате они поднялись на смотровую площадку и увидели болота и закат. По словам мальчика, отец остался в восторге.

Сам же Галкин пояснил, что выложенный видеоролик смонтировал и срежиссировал Гарри.

"Гарри — блогер, сам режиссировал, сам монтировал", — признался позже супруг Примадонны.

Недавно парапсихолог Джулия Лу заявила, что звездную пару Пугачева-Галкин в скором времени ожидает развод.

*Признан иностранным агентом на территории РФ

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