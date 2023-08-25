Юморист Максим Галкин проводит отдых в Латвии вместе со всей своей семьей — супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми Лизой и Гарри. В соцсетях он активно делится, как проводит досуг со своими близкими.
В блоге Галкин опубликовал видеоролик с вышки, куда его попросил залезть сын Гарри. Несмотря на то, что юморист очень боится высоты, он поддался на уговоры наследника.
В результате они поднялись на смотровую площадку и увидели болота и закат. По словам мальчика, отец остался в восторге.
Сам же Галкин пояснил, что выложенный видеоролик смонтировал и срежиссировал Гарри.
"Гарри — блогер, сам режиссировал, сам монтировал", — признался позже супруг Примадонны.
Недавно парапсихолог Джулия Лу заявила, что звездную пару Пугачева-Галкин в скором времени ожидает развод.
*Признан иностранным агентом на территории РФ
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